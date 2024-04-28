В праздники свердловчане совсем позабыли про правила дорожного движения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Печальную цифру приводит Госавтоинспекция Свердловской области. За прошедшие четыре праздничных дня её сотрудникам пришлось привлечь к административной ответственности почти шесть тысяч нарушителей правил дорожного движения.Жители Свердловской области будто позабыли о существовании правил дорожного движения на радостях от Первомая. Меж тем, ПДД никто на праздничные дни не отменял, а ГИБДД не прекращала спецмероприятие «Безопасная дорога». В период с 28 апреля по 1 мая они особое внимание уделяли на территории области тем машинам, водители которых были похожи на людей выпивших. И в итоге около 200 человек были исключены из процесса движения с признаками опьянения, а их транспортные средства отправлены на спецстоянку. Из этих двух сотен 22 человека оказываются уличены в пьяной езде уже не в первый раз.Но «праздничную» статистику, как видим из цифр, серьёзно подпортили вполне трезвые водители и пешеходы, которые нарушали правила иными способами: проездом и походом на запрещающий сигнал светофора, игнорированием ремней безопасности и прочими.