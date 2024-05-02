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Служебная овчарка Альма из каменской колонии отправляется на пенсию
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Служебная овчарка Альма из каменской колонии ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской области отправляется на пенсию после 10 лет службы.
За все годы службы она выполняла различные задачи, включая поиск и задержание беглых осужденных, патрулирование территории и осмотр въезжающего и выезжающегося на территорию учреждения транспорта.
Альму заберет один из сотрудников колонии в загородный дом его родителей. Там для нее обустроен вольер с будкой и выгулом.
Не знаю, почему я выбрал ее, но я почувствовал в груди, что этот щенок мой. Я сразу сказал начальнику, что возьму ее и назвал «Альма». Дрессировке поддавалась легко, чувствовалось, что у нас образовалась связь – тандем. Мы проходили все тяготы службы вместе. И на пенсию уходим вместе,
— рассказал начальник
кинологического отделения
исправительного учреждения
кинологического отделения
исправительного учреждения
За все годы службы она выполняла различные задачи, включая поиск и задержание беглых осужденных, патрулирование территории и осмотр въезжающего и выезжающегося на территорию учреждения транспорта.
Альму заберет один из сотрудников колонии в загородный дом его родителей. Там для нее обустроен вольер с будкой и выгулом.
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