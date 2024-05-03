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Подозреваемого в изнасиловании студентки УрФУ задержали на вокзале
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Бывшего отчима студентки УрФУ, которого подозревают в изнасиловании падчерицы, задержали на вокзале в Екатеринбурге. По данным «КП-Екатеринбург», задержанным оказался ранее судимый за угон гражданин Узбекистана.
Издание также сообщает, что преступление произошло накануне, 2 мая, в квартире на улице Комсомольской, где девушка живёт со своей матерью. Известно, что она переехала к ней четыре года назад из другого региона.
По словам собеседника издания, бывший отчим связывал девушку скотчем. Студентке удалось сбежать благодаря тому, что бывший отчим заставил девушку вместе с ним выйти на улицу к курьеру – он заказывал роллы. В этот момент она сумела убежать и попросить помощи в магазине.
В СК ситуацию ещё не комментировали.
Издание также сообщает, что преступление произошло накануне, 2 мая, в квартире на улице Комсомольской, где девушка живёт со своей матерью. Известно, что она переехала к ней четыре года назад из другого региона.
По словам собеседника издания, бывший отчим связывал девушку скотчем. Студентке удалось сбежать благодаря тому, что бывший отчим заставил девушку вместе с ним выйти на улицу к курьеру – он заказывал роллы. В этот момент она сумела убежать и попросить помощи в магазине.
В СК ситуацию ещё не комментировали.
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