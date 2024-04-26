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Желающих достроить водовод до Краснотурьинска за 1,2 млрд рублей не нашлось

17.54 Суббота, 4 мая 2024
Скриншот: сайт Единой информационной системы в сфере закупок
На аукцион по строительству трассы водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод до города Краснотурьинска не заявилось ни одного участника, следует из данных на портале госзакупок.

Департамент госзакупок Свердловской области разместил аукцион с начальной ценой 1,173 млрд рублей на строительство водовода 12 апреля. Работы, согласно аукциону, разбиты на четыре этапа, последний из них должен быть завершен до 30 ноября 2027 года.

Напомним, строительство этого объекта не могут завершить уже около 10 лет — несколько сотен миллионов рублей на нём сначала освоила фирма семьи экс-вице-спикера Госдумы от «Единой России» Валерия Язева, затем работы выполняла фирма депутата гордумы Екатеринбурга от «Справедливой России» Виталия Чачина. Однако готовность объекта на момент заморозки строительства оценивалась лишь в 71%.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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17:54 Желающих достроить водовод до Краснотурьинска за 1,2 млрд рублей не нашлось
17:01 Снижение пожарной опасности: обильные снегопады и дожди в Свердловской области способствуют улучшению ситуации
16:24 На станции Хрустальная грузовой поезд перегородил проезд
14:51 В Свердловской области из-за сложных погодных условий прекращена подача электроэнергии в 24 населенных пунктах
14:44 МЧС развернуло мобильный пункт обогрева на трассе «Пермь-Екатеринбург» для помощи автомобилистам
14:38 Из-за снегопада задерживаются на время до 5 часов следующие через Екатеринбург пассажирские поезда
13:54 Снег растает после 7 мая в Свердловской области
13:25 В Ревде сбой в работе интернета, пропало электричество и не ходит общественный транспорт из-за непогоды
12:28 В мэрии Екатеринбурга призвали горожан отказаться от поездок на личном автотранспорте
12:08 Движение на трассе «Пермь-Екатеринбург» осложнено из-за непогоды и ремонтных работ
11:33 Временно ограничено движение на Чусовском тракте в связи с большим количеством поваленные деревьев
11:00 Служебная овчарка Альма из каменской колонии отправляется на пенсию
10:40 Специалисты «Россети Урал» мобилизованы для ликвидации последствий обильного снегопада и ледяного дождя
20:53 На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге столкнулись четыре «легковушки»
20:34 В екатеринбуржской «Республике Лодыгина» одновременно рубят и сажают деревья
20:08 Два антивоенных шедевра подарит кинозрителям Ельцин Центр накануне праздника
19:22 Получившая травму в берёзовском автобусе пассажирка получит компенсацию
18:49 В праздники свердловчане совсем позабыли про правила дорожного движения
18:32 Столетие Окуджавы поездкой в нежный Тагил предлагают отметить екатеринбуржцев
17:49 Сильные снегопады и дожди ожидаются в Свердловской области в выходные
17:28 По Свердловской области стал чаще путешествовать с детьми и питомцами
17:00 В Екатеринбурге на два дня закроют улицу Электриков
16:36 Жительницу Берёзовского приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство сожителя
16:11 Подозреваемого в изнасиловании студентки УрФУ задержали на вокзале
15:52 Свердловское МЧС предупредило о непогоде 4 мая
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