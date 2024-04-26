Желающих достроить водовод до Краснотурьинска за 1,2 млрд рублей не нашлось

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На аукцион по строительству трассы водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод до города Краснотурьинска не заявилось ни одного участника, следует из данных на портале госзакупок.Департамент госзакупок Свердловской области разместил аукцион с начальной ценой 1,173 млрд рублей на строительство водовода 12 апреля. Работы, согласно аукциону, разбиты на четыре этапа, последний из них должен быть завершен до 30 ноября 2027 года.Напомним, строительство этого объекта не могут завершить уже около 10 лет — несколько сотен миллионов рублей на нём сначала освоила фирма семьи экс-вице-спикера Госдумы от «Единой России» Валерия Язева, затем работы выполняла фирма депутата гордумы Екатеринбурга от «Справедливой России» Виталия Чачина. Однако готовность объекта на момент заморозки строительства оценивалась лишь в 71%.