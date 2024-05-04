МЧС развернуло мобильный пункт обогрева на трассе «Пермь-Екатеринбург» для помощи автомобилистам

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сотрудники МЧС развернули мобильный пункт обогрева на 320 км трассы «Пермь-Екатеринбург» в Первоуральском районе, чтобы оказать помощь автомобилистам, оказавшимся в трудной ситуации из-за непогоды.Пункт оборудован специальными тепловыми устройствами, включая пушки и электрогенератор, а также оснащен медицинской аптечкой, теплой одеждой, одеялами и термосами с горячим чаем.Автомобилисты, которые оказались в затруднительном положении на дороге, могут обратиться за помощью, звоня по телефону 112.