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МЧС развернуло мобильный пункт обогрева на трассе «Пермь-Екатеринбург» для помощи автомобилистам
Скрин из видео: телеграм-канал ГИБДД Свердловской области
Сотрудники МЧС развернули мобильный пункт обогрева на 320 км трассы «Пермь-Екатеринбург» в Первоуральском районе, чтобы оказать помощь автомобилистам, оказавшимся в трудной ситуации из-за непогоды.
Пункт оборудован специальными тепловыми устройствами, включая пушки и электрогенератор, а также оснащен медицинской аптечкой, теплой одеждой, одеялами и термосами с горячим чаем.
Автомобилисты, которые оказались в затруднительном положении на дороге, могут обратиться за помощью, звоня по телефону 112.
Пункт оборудован специальными тепловыми устройствами, включая пушки и электрогенератор, а также оснащен медицинской аптечкой, теплой одеждой, одеялами и термосами с горячим чаем.
Автомобилисты, которые оказались в затруднительном положении на дороге, могут обратиться за помощью, звоня по телефону 112.
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