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Снижение пожарной опасности: обильные снегопады и дожди в Свердловской области способствуют улучшению ситуации
Фото: Дарья Суродина
Главный синоптик Уральского гидрометцентра, Галина Шепоренко, сообщила «Областной газете», из-за значительных осадков в регионе ожидается снижение класса пожарной опасности до первого уровня.
На юге области уже отмечается низкий уровень опасности, а на севере, где также прогнозируются дожди и мокрый снег, класс пожарной опасности останется на минимальном уровне. В ближайшие дни не предвидится резкого увеличения метеорологического показателя горимости леса.
На юге области уже отмечается низкий уровень опасности, а на севере, где также прогнозируются дожди и мокрый снег, класс пожарной опасности останется на минимальном уровне. В ближайшие дни не предвидится резкого увеличения метеорологического показателя горимости леса.
Да, конечно, пожароопасная обстановка улучшится. На юге области в результате обильных осадков класс пожарной опасности по условиям погоды снизится до низкого первого. На севере, где осадков было меньше, но перепадал небольшой снежок при пониженной температуре, и так класс был низкий,
— сказала Галина Шепоренко
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