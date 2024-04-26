Специалисты «Россети Урал» мобилизованы для ликвидации последствий обильного снегопада и ледяного дождя





— сообщают «Россети Урал» В свердловском подразделении «Россети Урал» создан Штаб, координирующий ремонтные работы. Восстановление электроснабжения находится под личным контролем руководства энергокомпании. Энергетики находятся в полном взаимодействии с представителями муниципалитетов и МЧС РФ. В частности, на текущее время специалисты энергокомпании запросили дополнительную помощь в обеспечении расчистки дорог, а также отрабатывается приоритетный список объектов инфраструктуры и социальной сферы для восстановления электроснабжения. В частности, речь идет о заправочных станциях, где идет параллельный мониторинг собственных резервных дизель-генераторов,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Специалисты энергетической компании «Россети Урал» активно привлечены к восстановлению электроснабжения на юго-западе региона после аномальных погодных условий, вызвавших серьезные повреждения в сетевом комплексе. Группировка сил и средств была увеличена на 100 человек за ночь, общее число специалистов более 171 человек, задействовано более 67 аварийно-восстановительных бригад и 69 единиц спецтехники.Специалистам «Россети Урал» предстоит выполнить аварийно-восстановительные работы пяти линий 110 кВ, шести линий 35 кВ и 38 ВЛ 6-10 кВ, что требует обхода более 650 км линий электропередачи. Ключевые повреждения обусловлены налипанием мокрого снега, обледенением и падением деревьев из-за порывов ветра и ледяного дождя.