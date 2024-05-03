В мэрии Екатеринбурга призвали горожан отказаться от поездок на личном автотранспорте





— отметили в телеграм-канале Алексея Орлова Прошу вас быть внимательными на улице и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте. Многие водители уже поменяли резину на летнюю, поэтому не подвергайте себя и других людей опасности, не усложняйте работу коммунальным службам!

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Коммунальные службы города ликвидируют последствия снегопада. 20 автомобилей обрабатывают дороги противогололедными материалами, более 25 единиц техники чистят тротуары, сообщили в пресс-службе администрации города. Также на линию вышли фронтальные погрузчики, автогрейдеры и другая спецтехника.По данным Гидрометслужбы, осадки на Среднем Урале к вечеру 4 мая ослабеют и почти прекратятся.