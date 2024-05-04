В Свердловской области из-за сложных погодных условий прекращена подача электроэнергии в 24 населенных пунктах





— сообщает в телеграм-канале прокуратура области По указанию прокурора Свердловской области Бориса Крылова территориальные прокуроры на местах контролируют устранение специалистами ресурсоснабжающих организаций аварий на сетях в нормативные сроки и восстановление подачи коммунальных ресурсов населению и на социальные объекты,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Из-за сложных погодных условий прекращена подача электроэнергии в 24 населенных пунктах (около 74 тысяч человек), включая города Дегтярск, Ревда, Полевской, Первоуральск, ЗАТО Новоуральска, Сысерть, и поселок Горный Щит в Чкаловском административном районе Екатеринбурга.Кроме того, в некоторых районах также наблюдается проблема с подачей воды и отопления жителям.