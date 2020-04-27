От укусов клещей пострадали более 2 тысяч свердловчан

18:38 | 27.04.2020

Фото: kemerovo.bezformata.com

В Свердловской области 2098 жителей пострадали от укусов клещей, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Предварительный диагноз «клещевой вирусный энцефалит» поставили 5 людям, 3 из них дети, а «клещевой иксодовый боррелиоз» нашли у 4 свердловчан, в том числе у 3 детей. Специалисты исследовали 815 особей клещей, снятых с людей.



Следует напомнить, что самой надежной защитой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»