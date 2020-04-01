13:56 | 27.04.2020

Фото: zampolit-ru.livejournal.com

С 1 мая в Свердловской области вводят масочный режим. Теперь за нахождение в закрытых пространствах общественных мест, в том числе в магазинах и общественном транспорте, будут штрафовать. На улицах организуют раздачу одноразовых масок.



Материалы о нарушении масочного режима будут выписывать и направлять в суд сотрудники правоохранительных органов.



Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале лабораторно подтвердились 59 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на данный момент в регионе зарегистрировано 454 заболевших.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»