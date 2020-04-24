Акцию в память о геноциде армян провели в Екатеринбурге: пришлось воспользоваться наследием ЧМ-2018

В Екатеринбурге второй день продолжают чтить память армян, погибших в результате геноцида Османской империей. Сегодня, 25 апреля, в течение двух часов о тех трагических событиях горожанам напоминала надпись «105 годовщина геноцида армян 1915-2020», которая появилась на фасаде стадиона «Екатеринбург Арена».Надпись должна была появиться еще вчера, но в результате технических причин её пришлось отложить.Напомним, что вечером 24 апреля «Ельцин центр» тоже окрасился в армянскую незабудку – эмблему, которая была разработана в 2015 году к столетию годовщины со дня начала геноцида армян. Она выражает тему вечной памяти, а также предназначена для символического напоминания о прошлом, настоящем и будущем армянского народа. Акцию организовало Почетное консульство республики Армении в Екатеринбурге.Как рассказал корреспонденту veved.ru Почетный консул республики Армения в Екатеринбурге Нарек Спартакян, они были вынуждены отказаться от массовых мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида в связи с введением ограничительных мер, связанных пандемией COVID-19. Он выражает благодарность руководству Ельцин Центра и стадиона «Екатеринбург Арена», которые отозвались на его просьбу, и всех горожан, которые накануне в социальных сетях приняли участие в своеобразном флэшмобе.