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10:58 | 25.04.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Каменске-Уральском произошел пожар площадью 135 квадратных метров
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади в 135 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки и повредилась кровля жилого дома. На место пожара прибыли 17 спасателей на четырех спецмашинах.
Огонь удалось локализовать в 04:32, а в 04:44 было ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились только в 06:12.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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