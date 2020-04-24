В Каменске-Уральском произошел пожар площадью 135 квадратных метров

10:58 | 25.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в 04:17 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре в Каменске-Уральском. Инцидент произошел в частном жилом доме на улице Овражная.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади в 135 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки и повредилась кровля жилого дома. На место пожара прибыли 17 спасателей на четырех спецмашинах.



Огонь удалось локализовать в 04:32, а в 04:44 было ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились только в 06:12.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»