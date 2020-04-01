В Екатеринбурге полиция обнаружила плантацию конопли

В столице Урала задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по городу Екатеринбургу.– Задержание произошло в районе дома № 6 по улице Анри Барбюса, при этом подозреваемый, увидев полицейских, попытался скрыться, но это ему не удалось. После того, как оперативники вместе с задержанным поднялись в его квартиру, стала понятна причина его нежелания общаться с правоохранителями. В одной из двух комнат полицейские обнаружили 20 кустов подозрительного растения, а также оборудование для выращивания и ухода за ним. Еще в жилище были найдены упаковки и емкости с частями данного растения, электронные весы и предметы, сопутствующие изготовлению и употреблению наркотиков, – рассказали в ведомстве.Исследование показало, что изъятое является наркосодержащим растением каннабисом и его частями. Найденная в квартире подозреваемого масса высушенного наркотического средства составила порядка 450 граммов.Установлено, что задержанным оказался 32-летний мужчина, который не имеет регистрации и снимает данную квартиру у знакомого. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства». До суда мужчину поместили под стражу.