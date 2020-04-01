Участников Парада Победы в Екатеринбурге отправили обратно в части

17:45 | 21.04.2020

Фото: Юлия Кольтенберг

В столице Урала приостановили репетиции Парада Победы. Задействованных в тренировках военнослужащих отправили обратно в места постоянно дислокации. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.



– Личный состав парадных расчётов и механизированных колонн направлен в пункты постоянной дислокации. Привлекаемые к параду вооружение, военная и специальная техника находится под охраной на тренировочных площадках. Предметы исторической и парадной формы одежды сданы на хранения на склады Центра материально-технического обеспечения округа, – рассказал Александр Лапин.



Напомним, что Парады Победы и шествия «Бессмертного полка» в Свердловской области перенесли на более поздние даты из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе и стране.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»