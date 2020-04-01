В Екатеринбурге тест на коронавирус можно будет сдать в медцентре «Гармония»

21:03 | 15.04.2020

Фото: wsj.com



Тесты на коронавирус в Екатеринбурге начнет делать медицинский центр «Гармония». Стоимость исследования составит 2100 рублей.



Как отметили в Instagram клиники, тест могут сдать только люди без симптомов ОРВИ, не выезжавшие в последние две недели за границу. Прием пациентов ведется по адресу Фурманова, 30 с 7:30 до 19:30 по будням, а по субботам и воскресеньям с 8:00 до 20:00. При этом сдать анализ можно только по предварительной записи по телефону (343) 254-66-66.



Екатеринбуржцы смогут получить результаты исследования в течение двух дней по электронной почте. При этом, если результат окажется положительным, данные передадут в управление Роспотребнадзора для повторного анализа.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»