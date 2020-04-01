В Свердловской области коронавирусом заболел сотрудник полиции

20:10 | 13.04.2020

Фото: 1obl.ru



В Свердловской области подтвердили коронавирус у сотрудника полиции, об этом сообщил глава регионального ГУ МВД Александр Мешков.



Мешков также добавил, что на сегодняшний день под наблюдением медиков в УрФО находится 271 полицейский. Один случай заболевания подтвержден также на Ямале.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»