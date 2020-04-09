Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от действий кредитных кооперативов

11:34 | 10.04.2020

Фото: zen.yandex.ru

В Екатеринбурге полиция ищет пострадавших от действий кредитных кооперативов. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по городу.



Следственное подразделение отдела полиции №7 возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, которое предусмотрено статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Установлено, что в период с апреля по декабрь 2018 года представители нескольких кредитных потребительских кооперативов незаконно привлекали денежные средства под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений пайщиков. Однако после того, как вкладчики вносили средства и заключали договор, сотрудники финансовых организаций не выполняли свои обязательства.



Офисы кооперативов в столице Урала располагались по нескольким адресам: Белинского, 56, Космонавтов, 90 и Уральской, 59, также они работали в Челябинской и Иркутской областях. В конце 2018 года кооперативы прекратили свою деятельность.



Сейчас в полиции находятся 25 заявлений граждан, который вложили в кредитные кооперативы более одного миллиона рублей и остались ни с чем. Есть предположение, что пострадавших от действий КПК все же больше.



Тез, кто мог пострадать от противоправных действий потребительских кооперативов, но при этом не подал соответствующего заявления, просят обратиться в отдел полиции № 7 по телефонам (343)356-42-07 или 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»