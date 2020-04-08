В Нижнем Тагиле на пилораме разгорелся пожар площадью более 150 квадратных метров

09:57 | 9.04.2020

Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле на улице Восточное шоссе на площади 152 квадратных метра сгорело производственно-складское здание с готовой продукцией и оборудование для распила древесины.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера накануне в 19:49 по местному времени. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 12 спасателей на четырех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершены лишь к 00:18.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»