На Среднем Урале 15-летнему подростку грозит пять лет лишения свободы за угон автомобиля

15:48 | 7.04.2020

Фото: zen.yandex.com

В Березовском группа подростков угнала автомобиль «ВАЗ-210740», чтобы покататься. Гонки с сотрудниками ГИБДД закончились для несовершеннолетнего водителя возбуждением уголовного дела.



Как сообщили в ведомстве, угонщики проигнорировали требование автоинспекторов, проводивших рейд на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск, остановиться и попытались скрыться. Экипаж начал преследование подозрительного автомобиля, попутно передав информацию о машине наряду ГИБДД в Реже.



Позже представители власти заметили «ВАЗ», брошенным на трассе, а трех подростков, убегающими вглубь леса. Несовершеннолетних молодых людей поймали. Задержанными оказались 15-летние жители Березовского. Они признались, что угнали машину, чтобы покататься, а двигатель запустили путём скрутки проводов в замке зажигания.



Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, владелец автомобиля узнал об угоне только лишь от сотрудников полиции. Как оказалось, в машине нет сигнализации.



В отношении несовершеннолетнего водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



Угнанный автомобиль временно помещен на стоянку. После проведения следственных действий его вернут владельцу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»