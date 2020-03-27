Из-за коронавируса в Екатеринбурге отменили выставку ИННОПРОМ-2020

09:43 | 29.03.2020

Фото: Алексей Булатов

В Екатеринбурге отменили международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2020. Такое решение принял Минпромторг РФ из-за угрозы распространения коронавируса.



XI выставка должна была пройти в столице Урала с 7 по 10 июля. На открытие планировал приехать министр иностранных дел Итальянской Республики, поскольку страной-партнёром была выбрана Италия. Главным культурным событием могла стать выставка Леонардо до Винчи.



«Решение об отмене выставки (прим. ред. ИННОПРОМа) связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и направлено на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»,- передаёт ТАСС информацию Минпромторга.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»