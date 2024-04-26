ГУФСИН по Свердловской области назвал недостоверной информацию о строительстве храма схиигуменом Сергием





— сообщила пресс-служба ГУФСИН Осужденный Р. не участвует в строительстве православных храмов и иных сооружений в учреждениях пенитенциарной системы, расположенных в г.Нижний Тагил Свердловской области. Строительство храмов, мечетей, иных молельных комнат в настоящее время в учреждениях ГУФСИН не ведётся,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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По данным URA.RU, которые агентство получило из «источника, близкого к теме», бывший схиигумен Сергий (Романов) начал строительство храма в исправительной колонии №13 в Нижнем Тагиле. Однако пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области опровергла данную информацию, назвав ее не соответствующей действительности.Напомним, что экс-схиигумен Сергий был взят под стражу в конце декабря 2020 года в после штурма Среднеуральского монастыря силовиками. Сергий был признан виновным в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправстве (ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ).