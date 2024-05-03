В Свердловской области из-за непогоды произошло 40 ДТП





— сообщает ГИБДД по Свердловской области В условиях непогоды экипажи ДПС продолжают обеспечивать безопасность на дорогах и ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. В случае, если вы попали в затруднительную ситуацию на дороге, звоните по тел. 112,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В связи с межсезонными колебаниями температуры и снегопадом в Свердловской области, автоинспекторы предупреждают автомобилистов о сложной дорожной ситуации. Как сообщается, вчера, 4 мая, к 20:00 часам было зарегистрировано 40 ДТП, в том числе три с пострадавшими, однако удалось избежать роста автоаварий.Ожидается, что ночью и утром температура опустится до минусовых значений, а также будет выпадать осадки. В связи с этим возможно обледенение проезжей части и увеличение скользкости на дорогах. Автовладельцев призывают минимизировать поездки в эти часы и использовать зимние шины. Также рекомендуется увеличить дистанцию, избегать резких маневров и быть бдительными на дороге.