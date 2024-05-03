

5 мая в Светлое Христово Воскресение Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает граждан быть особенно внимательными и аккуратными при посещении храмов, а также при зажжении свечей в быту,



— сообщает МЧС 5 мая в Светлое Христово Воскресение Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает граждан быть особенно внимательными и аккуратными при посещении храмов, а также при зажжении свечей в быту,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Празднование Пасхи проходит под особым контролем сотрудников МЧС. Более 300 огнеборцев контролируют безопасность при проведении праздничных служб.355 объектов культового назначения были проверены, персонал был инструктирован по мерам пожарной безопасности, выданы памятки и проведено обучение по использованию средств пожаротушения.