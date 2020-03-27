В Свердловской области за сутки на коронавирус обследовали 580 человек

22:41 | 27.03.2020

Фото: top.st

За минувшие сутки в Свердловской области 580 человек обследовали на коронавирусную инфекцию, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.



На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 9616 граждан. С подозрением на коронавирус в стационарах находятся 234 человека.



Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области подтверждено 20 случаев заболевания COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»