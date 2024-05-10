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Крупным пожаром закончилось возгорание на улице Проезжей в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне вечером в районе улицы Проезжая в Екатеринбурге вспыхнул пожар, который к моменту прибытия огнеборцев уже успел перекинуться на соседний жилой дом и стремился достать до здания автосервиса, расположенного поблизости.
Как рассказали в официальном телеграм-канале свердловских спасателей, огонь очень быстро распространялся по деревянным конструкциям зданий. Также тушение осложнялось сильными порывами ветра. Была угроза перехода огня на соседнее здание автосервиса. Усилиями 23 единиц пожарной техники и 69 специалистами МЧС огонь удалось локализовать и потушить на площади 400 квадратных метров.
Из людей в пожаре, к счастью, никто не пострадал. Звено газодымозащитной службы оперативно вывело из горящих зданий двух человек.
Причины пожара предстоит установить специалистам органов дознания государственного пожарного надзора.
Как рассказали в официальном телеграм-канале свердловских спасателей, огонь очень быстро распространялся по деревянным конструкциям зданий. Также тушение осложнялось сильными порывами ветра. Была угроза перехода огня на соседнее здание автосервиса. Усилиями 23 единиц пожарной техники и 69 специалистами МЧС огонь удалось локализовать и потушить на площади 400 квадратных метров.
«В результате происшествия сгорели 2 частных жилых дома, надворные постройки и "ВАЗ-2109", были повреждены 2 частных жилых дома и автомобиль "ВАЗ-1111 Ока"»,
– сообщили в пресс-службе МЧС.
Из людей в пожаре, к счастью, никто не пострадал. Звено газодымозащитной службы оперативно вывело из горящих зданий двух человек.
Причины пожара предстоит установить специалистам органов дознания государственного пожарного надзора.
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