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Свердловские спасатели предупреждают о ветре до 21 метров в секунду

11.58 Суббота, 11 мая 2024
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В связи с этим спасатели призывают соблюдать меры безопасности.

«Если сильный ветер застал вас на улице не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям»,

– напоминают в МЧС.


В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или экстренных служб «112».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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20:43 Ирбитчанин «наотмечался» до штрафа за пьяное вождение
20:12 Водные объекты Свердловской области начали терять берега
19:36 Дебош в праздничный вечер произошёл в одной из точек общепита Екатеринбурга
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18:24 Главный «обидчик» дома Топоркова в Екатеринбурге объявлен в розыск
15:24 Синоптики предупреждают о сильном ветре и снегопадах 11 и 12 мая в Свердловской области
15:10 141 нарушение противопожарного режима выявили с начала мая в Свердловской области
13:58 Жителя Новоуральска обвинили в живодёрстве
13:04 Экс-главу Каменского городского округа арестовали
11:47 В садовом товариществе Верхнепышминского района водитель «Тойоты» случайно задавил нетрезвого юношу
11:13 Крупный пожар потушили в заброшенном здании на Самолётной в Екатеринбурге
10:26 Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре 10 мая
09:38 В Кольцово после задержки рейса умерла пассажирка
19:11 На параде Победы в Верхней Пышме впервые показали гражданскую технику
16:05 9 мая в Екатеринбурге всё же пройдёт салют
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