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Свердловские спасатели предупреждают о ветре до 21 метров в секунду
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В связи с этим спасатели призывают соблюдать меры безопасности.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или экстренных служб «112».
«Если сильный ветер застал вас на улице не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям»,
– напоминают в МЧС.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или экстренных служб «112».
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