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Екатеринбуржцы наблюдали ночью полярное сияние
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Минувшей ночью масштабное северное сияние могли наблюдать россияне и жители ряда других стран, располагающихся на широтах до 40 градусов. Исключением не стал и Екатеринбург, откуда сегодня тоже можно было увидеть красивое природное явление, возникшее из-за крупнейшей вспышки на солнце, произошедшей 8 мая.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Нынешняя вспышка имеет мощность X 3.9, то есть относится к самым сильным. Событие является четвёртым по силе в текущем 25-м цикле солнечной активности, сообщает Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Из-за вспышки ночью наблюдалась магнитная буря уровня G4.7, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. При этом ВГТРК со ссылкой на Институт прикладной геофизики позже сообщила об уровне магнитной бури G5 – максимальном по принятой шкале (G1 – G5).
В предыдущий раз экстремальная магнитная буря уровня G5 была осенью 2003 года, когда 17 крупных вспышек на Солнце с 19 октября по 5 ноября 2003 года (впоследствии названных Солнечными бурями Хэллоуина 2003 года) привели к ухудшению связи в полярных регионах, из-за чего пришлось перестраивать маршруты самолётов, а на юге Швеции даже произошло отключение высоковольтной линии 130 кВ (вышел из строя трёхфазный трансформатор большой мощности — величина воздействовавшего на него геомагнитно-индуцированного тока составила 330 ампер).
Магнитная буря будет наблюдаться до понедельника. Метеочувствительным людям в период бури рекомендовано избегать стресса и снизить физическую нагрузку.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Нынешняя вспышка имеет мощность X 3.9, то есть относится к самым сильным. Событие является четвёртым по силе в текущем 25-м цикле солнечной активности, сообщает Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Из-за вспышки ночью наблюдалась магнитная буря уровня G4.7, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. При этом ВГТРК со ссылкой на Институт прикладной геофизики позже сообщила об уровне магнитной бури G5 – максимальном по принятой шкале (G1 – G5).
В предыдущий раз экстремальная магнитная буря уровня G5 была осенью 2003 года, когда 17 крупных вспышек на Солнце с 19 октября по 5 ноября 2003 года (впоследствии названных Солнечными бурями Хэллоуина 2003 года) привели к ухудшению связи в полярных регионах, из-за чего пришлось перестраивать маршруты самолётов, а на юге Швеции даже произошло отключение высоковольтной линии 130 кВ (вышел из строя трёхфазный трансформатор большой мощности — величина воздействовавшего на него геомагнитно-индуцированного тока составила 330 ампер).
Магнитная буря будет наблюдаться до понедельника. Метеочувствительным людям в период бури рекомендовано избегать стресса и снизить физическую нагрузку.
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