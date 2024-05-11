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В Нижнем Тагиле на легковой автомобиль упала остановка
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»
Сегодня, 11 мая, в Нижнем Тагиле на улице Островского неожиданно упала остановка. Сделала она это прямо на стоявший рядом легковой автомобиль.
Об этом один из очевидцев рассказал в паблике и телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил». По его словам, машина сильно не пострадала – остановочный комплекс лишь слегка задел её, не оставив больших вмятин. Пострадал ли кто-то из людей в результате этого случая неизвестно.
Ранее спасатели предупреждали, что 11 мая в Свердловской области ожидаются сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду.
Об этом один из очевидцев рассказал в паблике и телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил». По его словам, машина сильно не пострадала – остановочный комплекс лишь слегка задел её, не оставив больших вмятин. Пострадал ли кто-то из людей в результате этого случая неизвестно.
Ранее спасатели предупреждали, что 11 мая в Свердловской области ожидаются сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду.
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