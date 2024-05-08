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Свердловский «Уралуправтодор» предупреждает водителей о заморозках
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
«Уралуправтодор» предупреждает автомобилистов о заморозках в ближайшие три дня в Свердловской области. Водителей призывают отказаться от поездок, если это возможно, так как дорога будет скользкой.
Узнавать актуальную информацию о состоянии дорог автомобилистам предлагают по телефону: 8-800-200-63-06.
«На территории региона 12 мая ожидаются заморозки до -3°С. 13 и 14 мая ожидаются заморозки до -5°С. По возможности, откажитесь от поездок по федеральным трассам, особенно на летней резине!»,
– говорится в сообщении дорожников.
Узнавать актуальную информацию о состоянии дорог автомобилистам предлагают по телефону: 8-800-200-63-06.
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