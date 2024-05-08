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Путин подписал указ о назначении новых судей в Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В четырёх городских округах Свердловской области назначили районного и городских судей. Соответствующий указ подписал накануне, 10 мая, Владимир Путин.
Судьи были назначены в:
– Артинский районный суд – Мангилева Юлия Даниловна;
– Красноуральский городской суд – Гаврилова Наталья Михайловна;
– Первоуральский городской суд – Пшевалковская Яна Сергеевна;
– Североуральский городской суд – Башкова Светлана Александровна.
Они назначены на шестилетний срок.
Судьи были назначены в:
– Артинский районный суд – Мангилева Юлия Даниловна;
– Красноуральский городской суд – Гаврилова Наталья Михайловна;
– Первоуральский городской суд – Пшевалковская Яна Сергеевна;
– Североуральский городской суд – Башкова Светлана Александровна.
Они назначены на шестилетний срок.
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