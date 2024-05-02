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Ночью в Екатеринбурге на Волгоградской произошла перестрелка
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Минувшей ночью у дома на Волгоградской, 47 в Екатеринбурге произошла перестрелка. Местные жители сообщают, что слышали семь выстрелов.
По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», в ходе перестрелки подстрелили одного парня. В результате туда приехали два наряда ППС и скорая. Позже в полиции подтвердили информацию, рассказав, что там произошёл конфликт между двумя компаниями, которые отдыхали в одном из заведений неподалеку от того места, где произошла потасовка. Правоохранители также уточнили, что на скорой увезли двух человек.
Известно, что полицейские уже опросили свидетелей и участников перестрелки.
По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», в ходе перестрелки подстрелили одного парня. В результате туда приехали два наряда ППС и скорая. Позже в полиции подтвердили информацию, рассказав, что там произошёл конфликт между двумя компаниями, которые отдыхали в одном из заведений неподалеку от того места, где произошла потасовка. Правоохранители также уточнили, что на скорой увезли двух человек.
Известно, что полицейские уже опросили свидетелей и участников перестрелки.
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