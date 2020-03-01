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17:20 | 25.03.2020

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге из-за пожара в багетной мастерской эвакуировано 27 человек

В Екатеринбурге загорелась багетная мастерская, расположенная в подвальном помещении производственного здания. На площади 20 квадратных метров повреждены готовая продукция, торговое оборудование и мебель в помещениях.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 10:49 по местному времени. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 16 спасателей на семи спецмашинах. До прибытия огнеборцев по лестничным маршам эвакуировано 27 человек.

Все работы на месте происшествия завершены в 12:16 по местному времени. Причины произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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