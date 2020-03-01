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17:20 | 25.03.2020
Фото: yandex.ru
В Екатеринбурге из-за пожара в багетной мастерской эвакуировано 27 человек
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 10:49 по местному времени. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 16 спасателей на семи спецмашинах. До прибытия огнеборцев по лестничным маршам эвакуировано 27 человек.
Все работы на месте происшествия завершены в 12:16 по местному времени. Причины произошедшего выясняются.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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