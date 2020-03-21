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10:50 | 21.03.2020

Фото: официальный сайт правительства Свердловской области

Качество строящихся дорог в Свердловской области будет проверять специальная лаборатория

За качеством дорог, которые будут строится в Свердловской области в 2020 году будет следить специальная дорожная лаборатория. Эксперты будут проверять качество дорожных ремонтов, выполненных в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Проверят качество материала и итоговую работу, а на промежуточном этапе – соблюдение технических параметров.

«В Свердловской области уже второй год реализуется проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году мы планируем отремонтировать 135 километров дорог, из них около 86 километров – это региональные автодороги, 30 километров будет отремонтировано в Нижнем Тагиле и 19 километров — в Екатеринбурге. Принято решение проводить контроль качества дорожных работ централизовано в нашей лаборатории», — рассказал первый заместитель начальника управления автодорог Свердловской области Владимир Оглоблин.

Он также рассказал, что контроль качества дорожного ремонта проходит в три этапа. На первом этапе проверяют дорожно-строительные материалы, которые будет использовать подрядчик. На втором этапе осуществляется контроль качества самих строительно-монтажных работ и соблюдения технических параметров, а на третьем — приемочный контроль, который проводится лабораторией управления.

«По словам дорожников, лаборатория полностью готова к увеличению объема испытаний. Она оснащена современным оборудованием, приборами, проверяющими битум на хрупкость и растяжимость, установками, испытывающими щебень на прочность, анализатором для контроля состава асфальтобетонных смесей, прессами, вакуумными установками и установкой для определения стойкости к колееобразованию. В скором времени планируется закупить современную автоматическую установку для определения устойчивости к истиранию дорожного покрытия, в том числе шипованной резиной во влажной среде», – сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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