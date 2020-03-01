Ремонт КОСК «Россия» в Екатеринбурге сделают в течение пяти лет

16:47 | 12.03.2020

Фото: generalexpo.ru

Культурно-оздоровительный спортивный комплекс «Россия» в Екатеринбурге отремонтируют в течение пяти лет. Как сообщил глава Кировского района Александр Лошаков, реконструкция КОСК требует немалых финансовых средств.



Лошаков отметил, что планы по реконструкции реализуют в течение пяти лет. Также существует вероятность, что эти сроки сократятся. Администрация Кировского района довольно активно занимается решением данного вопроса.



Напомним, что КОСК «Россия» построили на ЖБИ в 1987 году. Изначально он был только спортивным комплексом, однако с 1999 года в здании начал действовать ночной клуб «Карабас». Позднее в здании стали проводить крупные мероприятия.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»