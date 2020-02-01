Жителям Среднего Урала будут приходить единые квитанции за электроэнергию и вывоз мусора

19:36 | 28.02.2020

Фото: yandex.com

На Среднем Урале местные жители начнут получать единую квитанцию за электроэнергию и вывоз мусора. Изменения коснутся клиентов АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания».



В пресс-службе компании рассказали, что объединение платежных документов пройдет в несколько этапов. Планируется, что в марте 2020 года единую квитанцию получат 69 300 жителей Нижнего Тагила, а также 7 500 жителей Невьянска и 6 200 – Горноуральского городского округа. Такие изменения связаны с заключением агентского договора между АО «НТЭСК» и АО «Региональный информационный центр».



Добавим, что начисления за ТКО и электроэнергию отражены отдельными строками с уникальными лицевыми счетами, из-за чего при использовании штрих-кода или QR-кода каждый вид услуги необходимо оплачивать отдельно.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»