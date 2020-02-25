В Екатеринбурге на улице Краснолесья пьяный водитель на грузовике устроил ДТП

10:25 | 26.02.2020

Фото: Е1

В уральской столице на улице Краснолесья минувшим вечером нетрезвый водитель опрокинул грузовик на припаркованные машины. В результате инцидента никто не пострадал.



Как передает портал Е1, медики обследовали водителя, назвали его состояние удовлетворительным и отметили, что он в пьян. В результате аварии повреждено пять иномарок: две KIA, Infiniti, Renault, BMW.



В ГИБДД рассказали, что от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель «Газели» отказался, поэтому было возбуждено административное делопроизводство.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»