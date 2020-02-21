В одном из гаражей Екатеринбурга сгорела «Газель»

13:01 | 24.02.2020

Фото: Алексей Кунилов

Вечером 23 февраля в Екатеринбурге на улице Волховская в гараже загорелась «Газель». Сообщение о возгорании диспетчер получил в 18:52.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на борьбу с пожаром отправились 17 спасателей на трех спецмашинах. В 19:04 огонь уже локализовали, а в 19:43 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.



В результате пожара оказались повреждены моторный отсек и салон автомобиля, а также вещи, находившиеся в гараже. Всего площадь пожара составила пять квадратных метров.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»