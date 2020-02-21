Новости дня
18:57 | 22.02.2020
Прокуратура Екатеринбурга объявила предупреждение Высокинскому из-за некачественной уборки снега
«По результатам [проверки] выявлены факты несоблюдения требований ГОСТ. Главе Екатеринбурга 21 февраля внесено представление», — заявила Кузнецова.
Ранее городская прокуратура проверила соблюдение требований по зимнему содержанию подъездных путей, дорог и тротуаров рядом с детскими образовательными учреждениями.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:57 | 22.02.2020
Прокуратура Екатеринбурга объявила предупреждение Высокинскому из-за некачественной уборки снега
17:48 | 22.02.2020
В уральской столице откроются мультимедийные выставки картин Айвазовского и Васнецова
17:21 | 22.02.2020
Александр Высокинский заявил о вынужденном решении по смене главы Октябрьского района
15:05 | 22.02.2020
В столице Урала разыскивают 55-летнего мужчину
14:53 | 22.02.2020
В заброшенном детском лагере под Нижним Тагилом нашли тело мужчины со следами укусов
14:25 | 22.02.2020
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Георгия Жукова
13:40 | 22.02.2020
В Екатеринбурге состоится хоккейный турнир в честь памяти известного полковника, возглавлявшего уральский СОБР
13:12 | 22.02.2020
Екатеринбургские родители приняли участие во «взрослом» ЕГЭ по истории
12:57 | 22.02.2020
Екатеринбургская «Синара» проиграла «Газпрому-Югра» в матче чемпионата России по мини-футболу
12:12 | 22.02.2020
В Первоуральске сгорел автомобиль Audi A8
11:46 | 22.02.2020
В одном из павильонов екатеринбургского зоопарка появится подъёмник для посетителей
11:31 | 22.02.2020
Журналист Леонид Парфёнов проведёт встречу в Екатеринбурге
09:13 | 22.02.2020
В Первоуральске пропал ребёнок
22:50 | 21.02.2020
«Урал» арендовал защитника «Динамо» Игоря Калинина
21:55 | 21.02.2020
Фестиваль «Уральская ночь музыки» выиграл грант на 40 миллионов
19:36 | 21.02.2020
Новость о пострадавшем в Екатеринбурге от падения льда с крыши человека оказалась фейком
18:33 | 21.02.2020
В Свердловской области прошла акция «Женский патруль»
18:18 | 21.02.2020
Фельдшеры Свердловской области отмечают свой профессиональный праздник
17:43 | 21.02.2020
В уральской столице принудительно госпитализировали четырехлетнюю девочку с подозрением на коронавирус
17:25 | 21.02.2020
Поезда из Екатеринбурга в Крым начнут курсировать с апреля
17:04 | 21.02.2020
На Юго-Западе снесли ларек в виде стаканчика с кофе
16:48 | 21.02.2020
Уральские депутаты Госдумы призвали не затягивать с принятием «закона Анюты Новожиловой»
16:32 | 21.02.2020
«Дорожная революция»: В 2020 году в Перми отремонтируют 25 дорог и начнут проектировать новые
16:19 | 21.02.2020
В 2020 году в детских садах Перми появится 1112 новых мест для дошколят
16:17 | 21.02.2020
Алексей Коробейников может лишиться депутатского мандата
16:09 | 21.02.2020
Пятимесячной екатеринбурженке собрали деньги на очень дорогое лекарство
16:04 | 21.02.2020
В Перми состоялся круглый стол при главе города по вопросам транспортного обслуживания
15:51 | 21.02.2020
Авиакомпания Nordwind с июня запустит рейс Екатеринбург – Симферополь