Прокуратура Екатеринбурга объявила предупреждение Высокинскому из-за некачественной уборки снега

18:57 | 22.02.2020

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский получил предупреждение от городской прокуратуры в связи с некачественным содержанием и тротуаров возле городских образовательных учреждений. Об этом по итогам объезда нескольких районов Екатеринбурга сообщила прокурор Светлана Кузнецова.



«По результатам [проверки] выявлены факты несоблюдения требований ГОСТ. Главе Екатеринбурга 21 февраля внесено представление», — заявила Кузнецова.



Ранее городская прокуратура проверила соблюдение требований по зимнему содержанию подъездных путей, дорог и тротуаров рядом с детскими образовательными учреждениями.

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