На Эльмаше с крыши на человека упала льдина

15:28 | 21.02.2020

В Екатеринбурге прямо на человека с крыши жилого дома упала льдина. Инцидент произошел на Эльмаше рядом с домом №33 по улице Энтузиастов.



Подписчик сообщества «Инцидент Екатеринбург» Александр рассказал, что от удара пострадавший мужчина упал на землю. Он пришел в себя через некоторое время и сказал, что его тошнит. Вероятно, у мужчины сотрясение мозга.



Добавим, что скорая помощь уже выехала на место происшествия.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»