127 миллионов рублей: мэрия Екатеринбурга объявила аукцион на капремонт театра кукол

14:00 | 20.02.2020

photo.2gis.com

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту здания театра кукол на улице Мамина-Сибиряка. Начальная (максимальная) цена контракта составит 127 миллионов 973 тысячи рублей. Работы необходимо выполнить до 25 декабря 2020 года.



Заказчиком выступает Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика по капитальному ремонту». Итоги аукциона подведут 28 февраля. Подрядчик должен будет капитально отремонтировать кровлю, фасад, наружные сети водоснабжения и водоотведения, благоустроить территорию, смонтировать сценическое оборудование и так далее.

© «Вечерние ведомости»