В Свердловской области усилят работу по профилактике правонарушений

17:32 | 19.02.2020

Фото: ptzgovorit.ru

В Свердловской области в преддверии масштабных мероприятий в 2020 году усилят работу по профилактике правонарушений, об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.



Вопрос обсудили участники заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области под председательством замгубернатора региона Азата Салихова.



Речь идет о мероприятиях, посвященных Дню Победы, международных мероприятиях, таких как ИННОПРОМ, чемпионат Европы по самбо, чемпионат Европы по матчевым гонкам в парусном спорте и других событиях.



Следует отметить, что на заседании замначальника полиции по охране общественного порядка Главного управления МВД России по Свердловской области Эдуард Бородин сообщил, что в Свердловской области отмечается снижение преступности в общественных местах. А дополнительные усилия, для профилактике правонарушений, по мнению Салихова, в этом году должны также принести свой результат.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»