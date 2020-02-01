Новости дня
19:54 | 18.02.2020
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
Екатеринбургская Епархия отметила свое 135-летие
За эти дни горожане могли посмотреть на три чтимые святыни, привезенные в Екатеринбург: икону Пресвятой Богородицы «Всецарица» из Свято-троицкого мужского монастыря села Тарасково, главную икону Сухопутных войск Вооруженных сил России – образ святого благоверного князя Александра Невского и главную икону войск материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации – образ святого преподобного Иосифа Волоцкого.
Также в Екатеринбург приезжали гости из Москвы, Сергиева Посада, Санкт-Петербурга и других городов. Так, протоиерей Димитрий Смирнов, протоиерей Павел Великанов, иерей Стефан Домусчи участвовали в богослужениях и научных и просветительских мероприятиях.
Отметим, что Екатеринбургская епархия является крупнейшей и главенствующей в составе Екатеринбургской митрополии.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:54 | 18.02.2020
Екатеринбургская Епархия отметила свое 135-летие
19:29 | 18.02.2020
В Екатеринбурге потух Вечный огонь
19:15 | 18.02.2020
В Первоуральске по инициативе прокуратуры из-за утраты доверия уволили руководителя сельсовета
18:54 | 18.02.2020
В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ
18:38 | 18.02.2020
В поселке Белоречка состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта
18:23 | 18.02.2020
На трассе Свердловской области сотрудники ДПС задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
18:07 | 18.02.2020
В Екатеринбурге прошло очередное заседание антитеррористической комиссии
18:03 | 18.02.2020
На Эльмаше главе администрации района пришлось лично проконтролировать процесс уборки снега
17:58 | 18.02.2020
Остатки старого поста ДПС в Екатеринбурге снесут к лету
17:40 | 18.02.2020
В Перми продолжает работу общегородская комиссия по контролю за приемом в 1 классы
17:38 | 18.02.2020
Задержанный в Екатеринбурге гендиректор «Титановой долины» мучается приступами астмы
17:33 | 18.02.2020
Пермские депутаты поддерживают общественников
17:30 | 18.02.2020
Массовые катания в рамках проекта «Ледовый сезон» будут приостановлены в связи с оттепелью
17:28 | 18.02.2020
В Перми усилен контроль за работой УК и ТСЖ по очистке крыш от снега
17:22 | 18.02.2020
По просьбам пермяков на тротуаре вдоль ЖК «Гулливер» появилось временное деревянное покрытие
17:18 | 18.02.2020
В центре Екатеринбурга на двух зданиях могут появиться памятные доски жертвам политических репрессий
17:18 | 18.02.2020
Заработная плата работников пермских театров увеличилась на 32,9%
16:49 | 18.02.2020
В минувшем году в Свердловской области увеличилось число умерших от рака
15:48 | 18.02.2020
На трассе Екатеринбург – Тюмень появятся переходы для животных
15:27 | 18.02.2020
Футболисты «Урала» начали третий этап «пафосных» сборов
14:55 | 18.02.2020
Уральцы тратят на просмотр телевизора почти 4 часа в день
14:48 | 18.02.2020
С 20 февраля жители Прикамья смогут посмотреть полное интервью «20 вопросов Владимиру Путину»
14:46 | 18.02.2020
В Кольцово закупили детекторы, распознающие взрывчатые вещества
14:31 | 18.02.2020
Пермский край вошел в топ-25 рейтинга инвестпривлекательности регионов
14:31 | 18.02.2020
На южноуральской станции учли интересы инвалидов
14:26 | 18.02.2020
Трассу Екатеринбург – Челябинск превратят в скоростную магистраль
13:48 | 18.02.2020
Глава Перми проведет открытый прием в Новых Лядах
13:29 | 18.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков обсудить сказки и путешествия
13:28 | 18.02.2020
Под Екатеринбургом продают коттедж за 25,5 миллионов рублей
13:16 | 18.02.2020
Свердловский «Автомобилист» проиграл в гостях рижскому «Динамо»
13:03 | 18.02.2020
Росавиация выдала допуск на регулярные рейсы из Перми в Ереван
13:03 | 18.02.2020
В столице Урала осужден убийца, испугавшийся товарища