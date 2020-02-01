Екатеринбургская Епархия отметила свое 135-летие

19:54 | 18.02.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге завершились мероприятия, посвященные 135-летию Екатеринбургской епархии. В течение полутора недель в городе проходили торжественные архиерейские богослужения, духовно-просветительская, культурная и досуговая программа, дела милосердия и благотворительности.



За эти дни горожане могли посмотреть на три чтимые святыни, привезенные в Екатеринбург: икону Пресвятой Богородицы «Всецарица» из Свято-троицкого мужского монастыря села Тарасково, главную икону Сухопутных войск Вооруженных сил России – образ святого благоверного князя Александра Невского и главную икону войск материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации – образ святого преподобного Иосифа Волоцкого.



Также в Екатеринбург приезжали гости из Москвы, Сергиева Посада, Санкт-Петербурга и других городов. Так, протоиерей Димитрий Смирнов, протоиерей Павел Великанов, иерей Стефан Домусчи участвовали в богослужениях и научных и просветительских мероприятиях.



Отметим, что Екатеринбургская епархия является крупнейшей и главенствующей в составе Екатеринбургской митрополии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»