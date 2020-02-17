В Свердловской области жителей вновь эвакуировали из-за горящего в подъезде мусора

09:36 | 18.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Нижнем Тагиле в общем коридоре на третьем этаже муниципального пятиэтажного жилого дома горел мусор. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 03:21 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали 16 спасателей на пяти спецмашинах. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуировано 10 человек, в том числе, два ребенка.



Все работы на месте происшествия завершены в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»