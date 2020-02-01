Новости дня
13:12 | 17.02.2020
Фото: yandex.ru
В Свердловской области снова пересматривают «мусорную» схему
На анализ документа, а также оглашение замечаний и предложений по проекту, общественникам дается всего неделя: с сегодняшнего дня и до 18:00 по местному времени 25 февраля.
При этом место для размещения южного мусорного полигона на схеме не указано. В целом по восточному кластеру Свердловской области (куда входит Екатеринбург) сокращено количество планируемых к строительству до 2025 года мусоросортировочных заводов – с 12 до 10. Из списка исчезли объекты в Белоярском на 5 тыс. т в год и в Заречном - на 15 тысяч тонн.
Заявленная мощность мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» снизилась с 400 до 250 тысяч тонн в год. А количество отходов, которые будут складироваться на южном полигоне, осталось прежним – 400 тысяч тонн в год.
Складирование отходов на южной площадке предполагается только на втором этапе реализации территориальной схемы, который начинается в 2025 году. До этого времени весь мусор будут возить на северный полигон, который уже находится на грани исчерпания мощности. Причем помимо Екатеринбурга туда будут направлять ТКО из Верхней Пышмы, Березовского и Среднеуральска. Вдобавок ко всему «Северный» рассматривается как резервная площадка для мусора из Арамиля, Белоярского, Верхнего Дуброво, Сысертского городского округа и поселка Уральского.
Получить оперативный комментарий по новой схеме в министерстве энергетики и ЖКХ не удалось: замминистра Егор Свалов пообещал, что позже будет официальная рассылка, а сам министр Николай Смирнов порекомендовал написать официальный запрос.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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