Оргкомитет Универсиады-2023 в Екатеринбурге определил 12 претендентов на звание талисмана

21:17 | 12.02.2020

Фото: news.myseldon.com

Оргкомитет Унверсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге, определил 12 претендентов название талисмана спортивного праздника.



Согласно данным официального сайта выбора талисмана, в общероссийском опросе приняли участие 68278 человек. В список претендентов на талисман вошли: бурый медведь, северный олень, енотовидная собака, черный аист, соболь, волк, лиса, лось, кабан, ящерица и собирательные образы "серебряное копытце" и "малахит".



На втором этапе отбора специальное жюри будет выбирать три лучших варианта, нарисованных студентами художественных вузов. Финальное голосование состоится в апреле-мае 2020 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»