В Екатеринбурге родители сдадут ЕГЭ по истории

10:34 | 12.02.2020

Фото: kamgov.ru

В Екатеринбурге пройдёт Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этот раз мероприятие посвящено Году памяти и славы. Родители будут сдавать экзамен по истории.



В рамках акции в уральской столице с 13 февраля по 28 февраля 2020 года планируют принять участие 600 представителей родительской общественности, специалисты районных Управлений образования и районных информационно-методических центров.



Сдавать ЕГЭ можно будет на 40 площадках:



- Верх-Исетский район – 5 площадок: школы №№ 2, 29, 48, 163, 168;

- Железнодорожный район – 4 площадки: школы №№ 147, 166, 174, 208;

- Кировский район – 8 площадок: школы №№ 35, 45, 47, 88, 145, 151, 165, 176;

- Ленинский район – 6 площадок: школы №№ 3, 5, 17, 19, 65, 140;

- Октябрьский район – 4 площадки: школы №№ 7, 13, 76, 94;

- Орджоникидзевский район – 8 площадок: школы №№ 22, 27, 66, 67, 68, 100, 128, 167;

- Чкаловский район – 5 площадок: школы №№ 87, 91, 135, 197, 200.



Вместе с родителями выпускников текущего года 18 февраля 2020 года будет сдавать ЕГЭ по истории Министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.



Всего на экзамен по истории будет

выделено 30 минут. Помимо родителей, возможность сдать ЕГЭ в этот день предоставляется и представителям СМИ.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»