Новости дня
10:34 | 12.02.2020
Фото: kamgov.ru
В Екатеринбурге родители сдадут ЕГЭ по истории
В рамках акции в уральской столице с 13 февраля по 28 февраля 2020 года планируют принять участие 600 представителей родительской общественности, специалисты районных Управлений образования и районных информационно-методических центров.
Сдавать ЕГЭ можно будет на 40 площадках:
- Верх-Исетский район – 5 площадок: школы №№ 2, 29, 48, 163, 168;
- Железнодорожный район – 4 площадки: школы №№ 147, 166, 174, 208;
- Кировский район – 8 площадок: школы №№ 35, 45, 47, 88, 145, 151, 165, 176;
- Ленинский район – 6 площадок: школы №№ 3, 5, 17, 19, 65, 140;
- Октябрьский район – 4 площадки: школы №№ 7, 13, 76, 94;
- Орджоникидзевский район – 8 площадок: школы №№ 22, 27, 66, 67, 68, 100, 128, 167;
- Чкаловский район – 5 площадок: школы №№ 87, 91, 135, 197, 200.
Вместе с родителями выпускников текущего года 18 февраля 2020 года будет сдавать ЕГЭ по истории Министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
Всего на экзамен по истории будет
выделено 30 минут. Помимо родителей, возможность сдать ЕГЭ в этот день предоставляется и представителям СМИ.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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