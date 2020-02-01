В Свердловской области живут 104 человека, перешагнувших свое 100-летие

18:33 | 7.02.2020

Фото: Официальный портал Белоярского городского округа

В Свердловской области проживают 104 человека, перешагнувших свое 100-летие. Как рассказали в администрации Белоярского городского округа, одной из долгожительниц является Татьяна Афанасьевна Кремнева.



Татьяне Афанасьевне исполнилось 102 года 25 января. Долгожительница является ветераном труда и труженицей тыла, в годы Великой Отечественной Войны она трудилась в Чернобровском совхозе в поселке Озерном. После войны она получила медаль «За доблестный труд в Великую Отечественную войну» и множество других значимых наград.



Отметим, что в России на сегодняшний день проживает ещё 20 582 долгожителей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»