В Свердловской области нет ни одного больного коронавирусом

15:37 | 7.02.2020

На сегодняшний день в Свердловской области не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.



По словам Крекова, обстановка в области абсолютно спокойная. Проверяются все подозрительные случаи. На сегодняшний день существует специальный нормативный документ, который подписан главным санитарным врачом Российской Федерации. Согласно этому документу, сегодня приняли последний борт с гражданами КНР, работающими в Свердловской области. Они взяты под особый контроль. Все проверены в аэропорту, и никто из них не болен. Вернувшиеся граждане в течение двух недель будут находиться на карантине, для чего выделили специальную базу в Екатеринбурге.



«Я понимаю, что, возможно, для кого-то это принесло некоторые неудобства, но всем тем, кто предполагал на этой базе отдохнуть, мы предоставим альтернативные варианты: либо компенсацию, либо предложим места в наших других санаторных учреждениях, и никто не будет обижен»,- рассказал Павел Креков.



Также отмечается, что граждане России, которые летели в том же самолёте, взяты под врачебный контроль на дому. Они не находились на территории КНР. Автобусы, которые использовали для перевозки людей в аэропорте, не рейсовые, и они не будут использованы на рейсовых перевозках. К тому же их специально обработали.



«Как я сказал, мы даже в среднем пока еще не подошли к эпидпорогу по гриппу общему, обычному. То, что касается коронавируса на территории Свердловской области, в настоящее время не зарегистрирован. Мы делаем все возможное, необходимое для того, чтобы такого рода риски не существовали. Сейчас все города РФ работают в этом режиме, мы не исключение. Ничего страшного, необычного в этом нет. Это обычная работа для того, чтобы минимизировать риски»,- резюмировал Креков.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»