В Алапаевске из-за горящего мусора эвакуировали восемь человек

11:32 | 7.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в Алапаевске в подвале двухэтажного жилого дома загорелся мусор. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 19:32 по местному времени. В тушении пожара были задействованы восемь спасателей и две единицы техники. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате инцидента огнеборцы эвакуировали восемь жителей дома.



Все работы на месте происшествия завершены в 20:25 по местному времени. О пострадавших не сообщается. Причины происшествия выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»